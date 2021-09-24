دعماً للمنتج المحلي.. فعاليات مهرجان الخريف في بنجوين السليمانية (صور)

شفق نيوز / تتواصل فعاليات مهرجان الخريف لدعم المنتج المحلي بقضاء بنجوين في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بمشاركة 60 مزارعاً.

محمد رؤوف أحد الفلاحين المشاركين في المهرجان، أشار لوكالة شفق نيوز، إلى أن "افتتاح مهرجان الخريف الأول في قضاء بنجوين، جرى بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في القضاء، ويستمر ليومين".

ومهرجان الخريف، هو أول مهرجان لعرض المنتجات المحلية الخريفية من البطيخ والعنب والتين والطماطم ومنتوجات أخرى بمشاركة 60 مزارعاً، وفقا للمزارع محمد رؤوف.

بدوره، أوضح سردار أحمد مزارع آخر مشارك في المهرجان، أن "الهدف من المهرجان هو دعم المنتج المحلي في فصل الخريف الذي تتوفر فيه الطماطم بشكل كبير، ويصبح باستطاعة المزارع أن يغطي به محافظات وسط وجنوب العراق".

ولفت أحمد، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الطماطم الإيرانية المستوردة من المعابر الحدودية العراقية تؤثر بشكل سلبي على الطماطم المحلية".

وطالب الحكومة العراقية ووزارة الزراعة الاتحادية، بـ"عدم إفساح المجال لدخول المنتجات الزراعية وبالأخص الطماطم من المعابر الحدودية في جنوب العراق حتى يتسنى للتجار شراء المنتج المحلي وعدم الإضرار به".