دزيي: كوردستان بحاجة لدعم وتعاون البرلمان الاوروبي

شفق نيوز/ اكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الثلاثاء، خلال لقائه عضو البرلمان الاوربي هاننا نيومان، ان اقليم كوردستان بحاجة الى دعم وتعاون البرلمان الاوروبي.

وجاء في بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مسؤول الدائرة سفين دزيي استقبل عضو البرلمان الاوربي ونائبة رئيس لجنة حقوق الانسان هاننا نيومان.

وأشارت نيومان إلى زيارتها تتضمن متابعة المشاريع التي يقوم بها الاتحاد الاوروبي في اقليم كوردستان وتقديم الخدمات للنازحين واللاجئين عن طريق مكتب الاتحاد الاوروبي في الاقليم ومسألة حقوق الانسان.

من جانبه، أعرب دزيي عن امله بان يتمكن الاتحاد الاوربي زيادة تنمية العلاقات الثنائية، ووصف الزيارة بانها مهمة وخصوصا في الاوضاع الحالية، معلنا ان اقليم كوردستان بحاجة الى دعم وتعاون البرلمان الاوروبي.

واضاف البيان انه في محور اخر من الاجتماع عبر الجانبان عن تثمينهما التطور الايجابي في الوضع بين اقليم كوردستان والعراق والتنسيق المتبادل بينهما من اجل العمل والتنسيق المستمر لمواجهة المشكلات والعراقيل.



