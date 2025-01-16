دزيي: زيارة مرتقبة لمظلوم عبدي إلى الإقليم لتعزيز التعاون الكوردي

شفق نيوز/ أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الخميس، أن التغيرات "المفاجئة" في سوريا تؤثر بشكل مباشر على الإقليم والعراق، مشيراً إلى ضرورة التعامل مع الواقع الجديد في المنطقة.

وقال دزيي في تصريح، لوكالة شفق نيوز، "نتمنى عودة الاستقرار والازدهار والأمن إلى سوريا، نحن مهتمون بالقضية الكوردية في سوريا، حيث إن الكورد هناك لم تكن لديهم حتى حقوق المواطنة".

وأضاف: "حاولنا ونحاول تعزيز التقارب والتفاهم بين الأطراف الكوردية، في هذا السياق، كان هناك مبعوث خاص للرئيس مسعود بارزاني إلى سوريا للتواصل مع السلطة المحلية، ونتطلع إلى مزيد من التقارب بين الأطراف المعنية".

وأشار دزيي إلى أنه من المقرر أن يزور مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، إقليم كوردستان في الفترة المقبلة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون والتفاهم.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في "خطوة تاريخية" نحو تخفيف التوترات الإقليمية وتعزيز جهود المصالحة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وجاء في تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، ترجمته وكالة شفق نيوز، من المتوقع أن مظلوم عبدي، الحليف الرئيسي لـ"البنتاغون" في الحرب ضد تنظيم داعش، سيلتقي بمسعود بارزاني، الرئيس السابق لإقليم كوردستان وكبار رجال السياسة الكوردية في جميع أنحاء العالم.

فيما كشف تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق للتوسط بين الكورد والإدارة الجديدة، وإجراء مفاوضات بين الجانبين في أقرب وقت.