إدريس نيجيرفان بارزاني يعدّ تكريم "ميران" بوسام بوشكين إبرازاً للهوية الكوردية

شفق نيوز- أربيل

اعتبر رئيس ومؤسس مؤسسة "روانكَه" إدريس نيجيرفان بارزاني حصول العالم الكوردي البارز الدكتور رشاد ميران على وسام بوشكين من الاتحاد الروسي لحظة مفصلية في حضور الكورد على الخريطة العلمية والثقافية العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة بارزاني للدكتور رشاد ميران، ليكون بذلك أول كوردي ينال هذا الوسام الرفيع.

وخلال الزيارة، أشاد بارزاني بهذا الإنجاز، بحسب بيان لـ"روناكَه" ورد لوكالة شفق نيوز، معتبراً إياه مصدر فخر واعتزاز لكوردستان بأسرها.

كما لفت إلى أن المسيرة العلمية الحافلة للدكتور رشاد ميران وإسهاماته البحثية قد أسهمت في إبراز الهوية الكوردية وتاريخها وثقافتها على المستوى الدولي.

ويعد وسام (بوشكين) من أرفع الأوسمة الرسمية في روسيا الاتحادية، ويمنح بقرار من رئيس الدولة للشخصيات المتميزة، من المواطنين والأجانب، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في مجالات الثقافة والعلوم والفنون والآداب.

و(الدكتور رشاد ميران) هو عالم اجتماع وخبير مرموق في الأنثروبولوجيا الكوردية، من مواليد عام 1952 مدينة شقلاوة. حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد، ثم نال درجتي الماجستير والدكتوراه في علم الأعراق (الإثنوغرافيا) من مدينة لينينغراد.

وعلى مدى 28 عاماً (1993–2001)، عمل محاضراً في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة صلاح الدين – أربيل. كما ألف أكثر من 30 كتاباً وبحثاً علمياً وترجمة، وهو من المؤسسين لجمعية علماء الاجتماع في كوردستان، وشغل سابقاً منصب نائب رئيس الأكاديمية الكوردية.