درجات الحرارة تعبر حاجز الثلاثين في مدن كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في مدن الإقليم خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا في مدن اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة".

واضافت ان "درجات الحرارة المتوقعة ستكون، 30 درجة مئوية في اربيل والسليمانية وزاخو، و 29 درجة مئوية في دهوك وحلبجة، و 28 درجة في إدارة سوران المستقلة، و 32 درجة في إدارة كريمان التي تُعد أعلى درجة".