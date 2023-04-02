درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة لتبلغ قرابة 10 درجات مئوية في مناطق ومدن اقليم كوردستان.

ونقلت وزارة النقل توقعات المديرية عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى ارتفاع معدلات درجات الحرارة

اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية الأربعاء، مبينة أنه سيكون هناك اختلاف في ارتفاع درجات الحرارة إذ سيبلغ ارتفاعها بين (8-10).

وأوضحت أن درجات الحرارة ستكون فوق 20 درجة مئوية في مراكز المدن، وفوق 15 درجة مئوية في المناطق الجبلية.

واجتاح منخفض جوي قطبي قادم من أوروبا مناطق ومدن إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية لتنخفض معه درجات الحرارة بشكل كبير في حالة تكاد تكون نادرة في هذه الأوقات من السنة.