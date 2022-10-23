"دراوسێ" فيلم كوردي يشارك في مهرجان عالمي

شفق نيوز/ يشارك الفيلم الكوردي "دراوسێ" في مهرجان هامبورغ للسينما العالمية.

وقالت روان جواد العضوة الإعلامية في مهرجان هامبورغ للسينما الكوردية الثالث عشر في ألمانيا في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن فيلم "دراوسێ " للمخرج الكوردي مانو خليل، سيعرض في مهرجان هامبورغ السينمائي في الفترة من 26 حتى 31 تشرين الأول الجاري.

وأضافت جواد؛ إن المهرجان سيكون تحت شعار (المرأة ، الحياة والحرية)، مشيرة إلى أن المهرجان سيفتتح هذا العام بعرض لفيلم "دراوسێ" للمخرج الكوردي مانو خليل، فيما سيكون حفل الافتتاح مع الفنان الكوردي هڤرون من خلال تقديم مقطوعات غنائية فلكلورية ومقطوعات موسيقية كوردية.

وبينت جواد؛ أن 28 فيلما و10 أفلام وثائقية و11 فيلما قصيرا واثنين من أفلام الرسوم المتحركة ستشارك جميعها في المهرجان، منوهة إلى أن المهرجان سيعرض أربعة أفلام يومياً.