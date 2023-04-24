دخول 75 ألف سائح يعود بقرابة 7.5 مليون دولار للسليمانية

كشفت مديرية السياحة في السليمانية اليوم الاثنين، عن دخول أكثر من 75 ألف سائح إلى السليمانية في الأيام الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى 100 ألف مع نهاية عطلة العيد.

وقال آرام شواني المتحدث باسم مديرية السياحة في السليمانية لوكالة شفق نيوز إن أكثر من 90٪ من هؤلاء السياح هم من مناطق وسط وجنوب العراق، حيث ارتفع عدد الوافدين مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن عوائد السائحين كانت لأصحاب المعالم السياحية والمطاعم والمولات ولم يذهب شيء في جيوب الحكومة ومديرية السياحة في السليمانية، لتصل عائدات الايام الاربعة الماضية إلى قرابة 7.5 مليون دولار كمعدل 100$ لكل سائح ما تسبب بإنعاش جيد لأصحاب الأعمال والمشاريع السياحية والمطاعم والمراكز التجارية في المنطقة.

وتوقع آرام وصول العدد إلى 100 ألف سائح حتى نهاية عطلة العيد، وتجاوز العائدات المالية إلى أكثر من 10 مليون دولار.