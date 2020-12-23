دخول قافلة مساعدات لوجستية من إقليم كوردستان إلى شمال سوريا

شفق نيوز/ دخلت قافلة مساعدات عسكرية ولوجستية مقدمة من التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، عبر معبر الوليد الحدودي قادمة من إقليم كوردستان إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن القافلة تألفت من 20 شاحنة محملة بعربات عسكرية وصهاريج لنقل الوقود إضافة إلى شاحنات مغلقة لم يعرف محتواها.

واتجهت القافلة إلى مدينة القامشلي ومنها إلى الطريق الدولي نحو قواعدها في منطقة الحسكة.

بدوره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذه القافلة الخامسة لـ”التحالف الدولي” والقوات الأمريكية، تدخل إلى القواعد العسكرية في شمال شرقي سورية، منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، حيث وصل عدد الآليات والشاحنات إلى نحو 170 آلية، تقلت مواد عسكرية ولوجستية إضافة إلى صهاريج وقود.

وسبق أن دخلت قافلة في 19 ديسمبر متضمنة نحو 52 آلية وشاحنة وتوجهت نحو قاعدة تل بيدر بريف الحسكة بحسب المرصد السوري.