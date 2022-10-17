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دب يهاجم طفلة في حديقة حيوانات بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-17T17:08:07+0000
دب يهاجم طفلة في حديقة حيوانات بالسليمانية

شفق نيوز / كشف مصدر صحي في مديرية صحة السليمانية، اليوم الاثنين، عن هجوم دب على طفلة تبلغ من العمر (3) سنوات ما ادى الى إصابتها بجروح بليغة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "طفلة تدعى لفين سعيد وهي أيزيدية وتبلغ من العمر ثلاثة أعوام وستة أشهر اصيبت بجروح خطيرة عندما هاجمها دب عندما كانت في نزهة مع أهلها في حديقة الحيوانات بمدينة جافي لاند السياحية في السليمانية، مساء اليوم"، مبينا أن "الطفلة مدت يدها في السياج الخاص للمكان المخصص بالدب داخل الحديقة".

وأضاف المصدر أن "الطفلة حاليا تحت الرعاية الطبية في مستشفى شار ومن المقرر أن تخضع لعملية جراحية في الساعات القليلة المقبلة".

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