دب أُطلق مؤخراً يخلف "مجزرة" في إحدى نواحي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاربعاء، بمهاجة "دُب" لدواجن ومواشي بناحية سرسنك بمحافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "دباً من الدببة التي تم اطلاقها قبل أيام في جبل كاره هاجم دواجن ومواشي وخلايا نحل في قرية اشاوا بناحية سرسنك، والحق اضرارا بمشاريع الثروة الحيوانية في القرية، وكذلك احدث هلعا لدى اهالي القرية و خاصة الاطفال والنساء".

وأضاف أن "ظهور الدب في المناطق السكنية أحدث هلعا بين المدنيين، مما استدعى ذلك قيام مدير سياحة دهوك محمد نظيف باطلاق دعوة لمنظمة التعاون الكوردي - الأمريكي لاعادة الدببة الى اماكن اكثر ملائمة كون مناطق كاره تتمتع بموقعها السياحي ويتوافد اليها مئات المواطنين يوميا".

من جانبه، قال العقيد ميفان العمادي مدير دائرة شرطة سرسنك لوكالة شفق نيوز إن "عددا من أفراد من منظمة التعاون الكوردي - الأمريكي بأسر الدب وإخلائه من القرية".

وفي 11 شباط/فبراير الجاري، أطلقت منظمة التعاون الكوردي الامريكي 6 دببة برية في جبل كارة في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، بهدف الحفاظ على اصناف الدببة وحمايتها من الانقراض وإنعاش الحياة الطبيعية في المنطة.

ويعد هذا ثالث مشروع لهذه المنظمة في اطلاق سراح الدببة في البرية، بعد إطلاق ستة دببة في محمية هلكورد سكران باربيل واثنان في جبل كاره خلال السنوات السابقة.