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دبلوماسي ألماني للسكان في إقليم كوردستان: لا تصدقوا اكاذيب المهربين بشأن الهجرة لأوروبا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-17T11:15:33+0000
دبلوماسي ألماني للسكان في إقليم كوردستان: لا تصدقوا اكاذيب المهربين بشأن الهجرة لأوروبا

شفق نيوز/ حثّ القنصل الألماني العام في إقليم كوردستان كليمنس زيمتنر يوم الأربعاء سكان الإقليم إلى عدم التصديق بالمهربين بشأن الوعود التي يقطعونها لهم بشأن الهجرة إلى أوروبا، واصفا تلك الوعد بأنها مجرد "أكاذيب" تقودهم إلى مصير مشابه للمتواجدين على الحدود البيلاروسية.

وقال كليمنس في مؤتمر صحفي عقده في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة مع المشرف عليها كَوهدار شيخو، ان اقليم كوردستان يواجه تحديات كبيرة، وألمانيا منذ امد تدعم العراق والاقليم، مردفا بالقول: نحن نريد ان ندعم ادارة منطقة زاخو بشكل خاص.

ووجه رسالة إلى السكان في كوردستان قائلا: خلال الايام الماضية شاهدنا صوراً مأساوية عن الأوضاع في حدود بيلاروس، و لا نريد أن يكون السكان ضحية للمهربين، وزعزعة استقرارهم ومصيرهم في تلك الحدود، مشيرا إلى أن أولئك الذين يضللونهم لا يريدون إيصالهم إلى أوروبا بل يريدون ان يكون وضعهم كما هو الحال في تلك الحدود.

وتابع القنصل الالماني بالقول: رسالتي الى السكان لا تصدقوا اكاذيب هؤلاء ولكن استثمروا اموالكم وجهودكم هنا في مناطقكم، واخلقوا وضعاً اقتصاديا جيدا لكم في كوردستان.

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