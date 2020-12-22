دبلوماسي تركي يتفقد منفذا حدوديا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مجمع ابراهيم الخليل الدولي الحدودي بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان القنصل العام التركي في اربيل تفقد المنفذ الواقع على حدود بلاده، مبينا انه بحث مع المشرف على مجمع المنفذ سبل التنسيق بين الجانبين لتحسين العلاقات والحراك التجاري بينهما.

وجاء في بيان للمجمع ورد لوكالة شفق نيوز، ان المشرف على مجمع منفذ ابراهيم الخليل الدولي حميد علي استقبل القنصل العام التركي في اربيل هاكان قره جاي والوفد المرافق له، لافتا الى ان الجانبين عقدا اجتماعا مشتركا.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد التباحث حول التنسيق وتحسين العلاقات والحراك التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا.