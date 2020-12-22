سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

دبلوماسي تركي يتفقد منفذا حدوديا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T16:17:31+0000
دبلوماسي تركي يتفقد منفذا حدوديا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن مجمع ابراهيم الخليل الدولي الحدودي بمحافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان القنصل العام التركي في اربيل تفقد المنفذ الواقع على حدود بلاده، مبينا انه بحث مع المشرف على مجمع المنفذ سبل التنسيق بين الجانبين لتحسين العلاقات والحراك التجاري بينهما.

وجاء في بيان للمجمع ورد لوكالة شفق نيوز، ان المشرف على مجمع منفذ ابراهيم الخليل الدولي حميد علي استقبل القنصل العام التركي في اربيل هاكان قره جاي والوفد المرافق له، لافتا الى ان الجانبين عقدا اجتماعا مشتركا. 

واضاف البيان ان الاجتماع شهد التباحث حول التنسيق وتحسين العلاقات والحراك التجاري بين اقليم كوردستان وتركيا.

related

القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

Date: 2020-07-15 16:47:55
القصف التركي يبيد مساحات واسعة من الغابات في المناطق الجبلية بدهوك

الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

Date: 2020-10-14 04:42:56
الطائرات التركية تقصف بـ"كثافة" منطقة مسيحية وجبلا شمال دهوك

سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

Date: 2020-10-01 11:55:56
سقوط طائرة تركية بدون طيار في محافظة دهوك

اوغلو يدعو لتحسين علاقات تركيا مع الكورد واقليم كوردستان

Date: 2019-12-14 21:40:43
اوغلو يدعو لتحسين علاقات تركيا مع الكورد واقليم كوردستان

سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

Date: 2019-08-29 17:38:01
سقوط قتلى بقصف تركي لمنطقة باقليم كوردستان

المدفعية التركية تقصف منطقة جبلية في محافظة دهوك

Date: 2020-09-25 15:39:03
المدفعية التركية تقصف منطقة جبلية في محافظة دهوك

فيديو.. النيران تلتهم مزارع بدهوك جراء اشتباكات على حدود تركيا

Date: 2020-07-29 15:28:07
فيديو.. النيران تلتهم مزارع بدهوك جراء اشتباكات على حدود تركيا

الأحوال المدنية بكوردستان توقف العمل وتدمج عدة دوائر في أربيل ودهوك

Date: 2019-10-17 14:37:17
الأحوال المدنية بكوردستان توقف العمل وتدمج عدة دوائر في أربيل ودهوك