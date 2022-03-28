دببة تهاجم قرية في كوردستان.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في دهوك باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بأن مجموعة دببة هاجمت منازل مهجورة في قرية حدودية بالمحافظة محاذية للحدود التركية.

وقال "احمد اورى" مختار قرية اوره التابعة لناحية كاني ماصي شمال دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "قرية اوره مهجورة منذ العام الماضي، إلا أن ممتلكات المواطنين مازالت هناك.

وأضاف أن دببة هاجمت تلك المنازل ودمرت محتوياتها، كما دمرت 14 خلية نحل.

وأشار مختار قرية اوره، إلى أن تواجد الدببة في المنطقة جاء عقب سقوط الثلوج في المناطق الحدودية وسط استمرارالقصف التركي في تلك المناطق.