دائرة شؤون الألغام تكشف عن إحصائياتها في دهوك خلال 2024 (صور)

شفق نيوز/ كشفت دائرة شؤون الألغام في دهوك، يوم الخميس، عن إحصائياتها للعام 2024 المتعلقة بجهود إزالة المواد المتفجرة في عموم المحافظة، مؤكدة مواصلة العمل لتنظيف الأراضي الملوثة وضمان سلامة المواطنين.

وقالت مديرة الدائرة شيلان نهيلي، لوكالة شفق نيوز، إن فرق إزالة الألغام نجحت خلال العام 2024 في تنظيف سبع قطع زراعية بمساحة إجمالية بلغت 540 ألفاً و301 متر مربع.

وبينت أن هذه الأراضي كانت تحتوي على 116 لغماً مضاداً للأفراد، و14 لغماً مضاداً للدروع، بالإضافة إلى إزالة 5938 قطعة من المخلفات الحربية غير المنفجرة، موضحة أن هذه الألغام زُرعت من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي، وأيضاً من قبل حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي.

وأشارت نهيلي إلى أن محافظة دهوك لم تشهد أي حوادث أو إصابات مرتبطة بالألغام خلال العام 2024 وهو ما يعكس فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.

وكشفت أن فرق التفتيش التابعة للدائرة قامت بالكشف عن خمسة مواقع موبوءة بالألغام والمواد المتفجرة حيث تم تسييج هذه المواقع ووضع علامات تحذيرية لضمان عدم اقتراب المواطنين منها.

وفيما يخص التحديات المتبقية، أكدت نهيلي أن 40% من أراضي محافظة دهوك ما زالت تحتاج إلى الكشف والتنظيف من الألغام والمتفجرات مما يتطلب مزيداً من الجهود والتعاون بين الجهات المعنية.

ولفتت إلى أن فرق التوعية التابعة لدائرة شؤون الألغام قامت بمئات الزيارات إلى المناطق والقرى الحدودية، لرفع وعي المواطنين بمخاطر الألغام والمواد المتفجرة وتقديم إرشادات حول كيفية التصرف في حال اكتشاف أي مواد مشبوهة.

ودعت نهيلي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حال العثور على أي لغم أو قطعة متفجرة لضمان سلامة الجميع.