دائرة شؤون المختطفين تكشف عن "جهود كبيرة" لرئيس إقليم كوردستان بتحرير 6 ايزيديات

شفق نيوز/ افادت دائرة شؤون المختطفين الإيزيديين في اقليم كوردستان، يوم الأحد، بأن جهوداً كبيرة بذلها رئيس إقليم كوردستان من أجل تحرير 6 ايزيديات من قبضة داعش.

وقال مكتب شؤون المختطفين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بذل جهودا كبيرة لتحرير النساء الايزديات من قبضة تنظيم داعش وتم نقلهن الى الاقليم على ان يتم تسليمهن لذويهن بعد يومين في دهوك".

وأشار المكتب إلى أن "العثور على المختطفات جاء بعد جهود الناشطة الايزدية نادية مراد".

وأعلنت الناشطة الايزيدية نادية مراد، امس السبت، عن تحرير ست نساء ايزيديات بعد متابعة وسعي حثيث استمر أسابيع.

وكتبت مراد وهي سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، "بعد عدة أسابيع من المتابعة والعمل الدؤوب والتحقيق يسرنا ان نعلن عن تحرير ست نساء ايزيديات اسيرات لدى داعش منذ احداث اب 2014".

وأضافت ان "النساء المحررات كن حينها اطفالا ومراهقات عندما تم أسرهن من قبل داعش عام 2014، لافتة إلى أنه تم الاتجار بهن خارج العراق وفي سوريا".

يذكر أن عدد النساء الايزيديات التي تم تحريرهن بلغ 3568 من اصل اكثر من 6000 مختطفة.

وتعرض الايزيديون لجرائم إبادة على يد تنظيم داعش، حيث قتل وخطف مئات الإيزيديين من مناطق محافظة نينوى شمال العراق خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.