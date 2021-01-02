إدانة من كوردستان ازاء حادثة اعتداء ثانية على سياح.. سنحاسب المعتدين

شفق نيوز/ ادانت دائرة السياحة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، يوم السبت، حادثة اعتداء "ثانية" على باصات تقل سياحاً في القضاء، متعهدة بتقديم المعتدين الى "العدالة".

وقالت سياحة عقرة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "بعض الصبية تهجموا، اليوم، على مجموعة باصات لنقل السياح وكسروا زجاج باصين".

وأضافت "نحن كمديرية السياحة في عقرة ندين هذا العمل"، مؤكدة أن "العمل لم يكن مدبراً كما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت أن هذا الحادث "ليس من تصرفات سكان عقرة، المحبين للضيافة والبعيدين عن هذه التصرفات".

واضافت أن "قائممقام قضاء عقرة تدخل في الموضوع"، مشيرة الى أن "القوات الامنية ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء الاشخاص وسينالون جزاءهم العادل".

وكانت الحكومة المحلية في اربيل قالت في بيان يوم أمس الجمعة، إنه "مع بالغ الأسف وبعيداً عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل".

وأضاف البيان، أن الشرطة وقوات الأمن قد اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء.

وأكدت إدارة محافظة أربيل؛ "لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونياً".