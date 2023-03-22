دانة غاز توزع الارباح بعد ادائها التشغيلي القوي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أوصى مجلس إدارة دانة غاز، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية 2022.

وارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام 2022 إلى 630 مليون درهم أو 9 فلوس للسهم الواحد، ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بتوزيعات 2021.

وفي هذه المناسبة، قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز "تعكس توزيعات الأرباح التي أوصى بها مجلس الإدارة ثقتنا العالية بآفاق نمو دانة غاز وتعد مؤشراً واضحاً على قوة أداء الشركة"، مبينا ان "معدلات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة ساهمت بشكل إيجابي في تدفقاتنا النقدية خلال العام الماضي على الرغم من التحديات التي شهدناها، ونحن ملتزمون في دفع أعلى توزيعات نقدية ممكنة لمساهمينا مستقبلًا".

واضاف ان "الشركة حافظت خلال العام 2022 على أدائها التشغيلي القوي، حيث ارتفع صافي الإنتاج في إقليم كوردستان العراق ليصل إلى 34.300 برميل نفط مكافئ يوميا، وبعد الانتهاء بنجاح من عمليات التوسعة والتطوير في منشأة خورمور خلال النصف الثاني من العام، زادت الطاقة الإنتاجية للمنشأة بمقدار 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وتابع ان إنتاج الغاز وصل إلى مستوىً قياسيًا جديدًا بلغ 500 مليون قدم مكعب بتاريخ 14 يناير كانون الثاني الماضي، مما سينعكس إيجاباً على إجمالي الإنتاج والإيرادات في عام 2023.

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق "أبو ظبي" للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.