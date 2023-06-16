عودة إنتاج الكهرباء لمعدلاتها الطبيعية بإقليم كوردستان بعد إنهاء "دانة غاز" إعادة تأهيل "كورمور"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انهاء شركة "دانة غاز" الإماراتية عملية إصلاح وتأهيل حقل "كورمور"، وعودة إنتاج الطاقة إلى معدلاتها الطبيعية في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ورد لوكالة شفق نيوز، إنه جراء عملية الإصلاح واعادة التأهيل في حقل "كورمور" التي بدأت بتاريخ 22 من شهر أيار/مايو الماضي انخفضت مستويات إنتاج الغاز، وأدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء، وفترات إمداد الطاقة.

ووفقا للبيان كان من المقرر الانتهاء من العملية في اليوم الثالث من هذا الشهر ، ولكن بسبب بعض المشاكل الفنية تم تمديد العملية، إلى يوم 16 من شهر حزيران/يونيو والتي فيه انتهت عملية الإصلاح وإعادة التأهيل في الحقل، مشيرا إلى أن إنتاج الطاقة عادت لمعدلاتها الطبيعية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في السابع من الشهر الجاري، استعادة جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للكهرباء مع انتهاء المرحلة الأولى من عملية إصلاح وإعادة تأهيل حقل "كورمور" من قبل شركة "دانة غاز" الإماراتية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية كان وضع الطاقة في إقليم كوردستان "سيء للغاية"، حيث كانت تنقطع منظومة شبكة الكهرباء الوطنية لساعات طويلة في حين عزت وزارة الكهرباء السبب إلى إصلاح وتجديد المعدات في الحقل المذكور من قبل شركة "دانة غاز".

وفي يوم 22 من شهر أيار الماضي شرعت شركة دانة غاز في العملية السنوية لإعادة تأهيل وإصلاح حقل "كورمور" مما قلل من إنتاج الكهرباء بمقدار 1000 ميغاواط في الإقليم.