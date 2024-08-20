"دانة غاز" تنهي التعاقد مع "إنير فلكس" مقاول مشروع "خورمور 250" بكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز"، يوم الثلاثاء، أن شركة "بيرل بتروليوم المحدودة" "بيرل" قد تقدمت بإشعار إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة إنير فلكس (Enerflex) مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز "خورمور 250" بتاريخ 19 أغسطس 2024.

وأعلنت شركة "بيرل" أنها أصدرت رسمياً إشعاراً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة "إنير فلكس"، نتيجة لضعف الأداء المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

وقالت "بيرل": لقد أثر ضعف الأداء المشار إليه بشكل جوهري في قدرة إنيرفلكس على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما أدى إلى حدوث تأخيرات غير مقبولة في مشروع "خورمور 250" في إقليم كوردستان العراق، وإعاقة تقدمه وعدم إنهائه في الوقت المحدد. ونتيجة لذلك، اضطرت شركة "بيرل بتروليوم" إلى التدخل بشكل مباشر لضمان إنجاز المشروع في الوقت المناسب و بنجاح.

ولحماية مصالح شركة "بيرل بتروليوم" وأصحاب المصالح وشعب إقليم كوردستان العراق، اتخذت "بيرل" هذه الخطوة اللازمة لإصدار إشعار الإنهاء هذا.

وأضافت، سيمكّن هذا الإجراء شركة "بيرل بتروليوم" من تولي السيطرة المباشرة على المراحل المتبقية من المشروع، ما يضمن إعادته إلى المسار الصحيح واستكماله في الوقت المناسب.

وتحتفظ شركة "بيرل" بجميع حقوقها بموجب العقد، بما في ذلك المطالبات المحتملة بالتعويض عن الأضرار.