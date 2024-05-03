"دانة غاز" تعلن عودة الإنتاج لمستوياته الاعتيادية بحقل "كورمور" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، يوم الجمعة، عن عودة الإنتاج في حقل "كومور" في إقليم كوردستان العراق إلى مستوياته الاعتيادية بعد تعرضها الى هجوم بواسطة طائرة مسيرة.

وقالت الشركة في بيان اليوم: "السعة الإنتاجية للمنشأة تتجاوز الآن 500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و1100 طن متري من الغاز البترولي المسال و15 ألف برميل من المكثفات".

وأضافت أن "استئناف العمليات الإنتاجية "يأتي بناءً على الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، إضافة إلى المزيد من الالتزامات الراسخة التي من شأنها تعزيز مستويات الأمن وتعزيز الدفاعات في موقع خورمور بشكل كبير".