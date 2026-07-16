"دانة غاز" تعلّق عملياتها بكورمور.. والكهرباء تعلن تراجع الإنتاج في اقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الخميس، تعليق عملياتها في مرافق الإنتاج الرئيسية داخل حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية بشكل مؤقت، إثر تلقيها تهديدات أمنية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنها تراقب الأوضاع عن كثب بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، مؤكدة أنها ستستأنف عملياتها فور زوال التهديد الأمني.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، أن خللاً أمنياً في حقل "كورمور" أدى إلى تراجع إمدادات الغاز المغذية لمحطات التوليد، مما أسفر عن انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 2500 ميغاوات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا الوضع مؤقت، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تبذل جهوداً حثيثة لإعادة استئناف ضخ الغاز بالطاقة الكاملة وإعادة استقرار المنظومة الكهربائية في الإقليم.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ما أعلن عنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، مساء أمس الأربعاء، عن إحباط سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة المفخخة في سماء مدينة أربيل العاصمة دون تسجيل أية إصابات بشرية.