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"دانة غاز" تعلن تسوية جميع مستحقاتها المالية من إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-02T11:35:34+0000
"دانة غاز" تعلن تسوية جميع مستحقاتها المالية من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها الشركة في كُل من إقليم كوردستان العراق ومصر بنسبة 86% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مبينة انه تمت تسوية جميع المستحقات غير المسددة من إقليم كوردستان العراق عن عامي 2019 و2020.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان المبالغ النقدية التي استلمتها الشركة في كُل من إقليم كوردستان العراق ومصر ارتفعت بنسبة 86% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 283 مليون دولار (1,03 مليار درهم) مقارنة بـ 152 مليون دولار (557 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام السابق"، مبينة ان "الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار البترول وتسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كوردستان العراق".

وتابعت كما "ارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35% من شركة بيرل بتروليوم (“بيرل”)، في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المُسال في إقليم كوردستان العراق بنسبة 78% لتصل إلى 150 مليون دولار (550 مليون درهم) خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ 84 مليون دولار (308 ملايين درهم) وذلك بعد التسوية الكاملة للمستحقات غير المسددة عن عامي 2019 و2020" .

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك ألمان وارد، "نحن سعداء للغاية بتسوية جميع المستحقات غير المسددة من إقليم كوردستان العراق عن عامي 2019 و2020، علماً أنّ الشركة لم يعد لديها حالياً أي مستحقات طويلة الأجل في الإقليم. وما يسعدنا أكثر هو مستويات التحصيل الممتازة التي شهدناها في كل من إقليم كوردستان العراق ومصر خلال هذا العام العام والتي جاءت بفضل إرتفاع أسعار النفط. وتمنحنا استمرارية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة الثقة للمضي قدماً في خططنا التوسعية في الإقليم ومصر.

ولفت الى ان ذلك سيُسهم هذا، إلى جانب الانتعاش القوي في أسعار النفط والغاز، في تعزيز إيراداتنا وأرباحنا وسيولتنا النقدية".

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