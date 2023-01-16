دانة غاز تعلن استمرارها في الإنتاج "مع تفجير عبوة ناسفة"

شفق نيوز/ كشفت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الاثنين، عن استمرارها في عملية الانتاج في حقل غاز خورمور باقليم كوردستان بصورة طبيعية، وذلك بعد تفجير عبوة ناسفة مسيطر عليه.

وقالت الشركة في بيان عبر بورصة ابو ظبي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الشركة تستمر بالإنتاج بشكل طبيعي، دون انقطاع في منطقة امتياز خورمور بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، بعد تفجير عبوة ناسفة صباح يوم الجمعة الموافق 13 يناير كانون الاول 2023" .

واضافت ان "التفجير لم يؤد إلى أي اصابات او اضرار، مبينة أنها أنها تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع حكومة إقليم كردستان العراق"، مبينة أن "حكومة الإقليم اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التدابير الأمنية في المنطقة".

والجمعة الماضي، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بتعرض حقل غاز كورمور في مدينة جمجال بمحافظة السليمانية، باستهداف، دون اي خسائر أضرار.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت في تموز عن سقوط قذيفتين صغيرتين في منطقة امتياز خورمور في إقليم كوردستان دون ان تؤدي الى حدوث أي إصابات.

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.