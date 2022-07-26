دانة غاز تعلن استمرارها في الإنتاج بعد قصف صاروخي استهدف حقلاً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكدت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في عملية الانتاج في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان "بصورة طبيعة"، بعد تعرضه لقصف صاروخي جديد.

وقالت الشركة في بيان عبر بورصة أبو ظبي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الشركة تستمر بشكل طبيعي بالإنتاج في منطقة امتياز خورمور في اقليم كوردستان بمحافظة السليمانية، بعد ان سقطت قذيفتان صغيرتان على حقل غاز خورمور.

وأضافت "لم يقع نتيجة لذلك أي اصابات، وتستمر العمليات اإلنتاجية على نحو طبيعي دون انقطاع".

وقال الشركة إنها تقوم بالتنسيق بشكل مباشر مع حكومة إقليم كوردستان، واتخذت الأخيرة جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز التدابير الأمنية في خورمور.

وأدانت حكومة إقليم كوردستان، مساء أمس الاثنين، تكرار الهجوم على حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندعو الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات الإرهابية ومنع تكرارها، خاصة أن هذه الاعتداءات المتكررة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في عموم العراق، والازدهار الاقتصادي في إقليم كوردستان".

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد أفادت في 25/6/2022، بأن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال ثلاث هجمات استهدفته في أيام متقاربة، من أواخر شهر حزيران الماضي.