"دانة غاز" تحقق 32 مليون دولار أرباحاً من عملياتها بإقليم كوردستان وتستعد لحفر آبار جديدة

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية يوم الخميس ان العمليات التشغيلية في اقليم كوردستان ساهمت باضافة 32 مليون دولار الى صافي أرباحها السنوية خلال عام 2020.

وقالت الشركة، وهي تابعة لائتلاف شركات بيرل بتروليوم، بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز ان "العمليات التشغيلية المستمرة للشركة (إقليم كوردستان العراق) اضافت 32 مليون دولار إلى صافي الأرباح السنوي، مما يعكس ربحية أعمال الشركة من أنشطتها الرئيسية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال العام الماضي".

وأضافت أن "معدل إنتاج الشركة خلال عام 2020 من حقولها كافة بلغ، 63,200 برميل نفط مكافئ يومياً، بتراجع نسبته 5%، مقارنةً بـ 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال العام 2019"، مبينة ان "معدل إنتاج الشركة السنوي في إقليم كوردستان ارتفع بنسبة 2% إلى 32,250 برميل نفط مكافئ يومياً، مما ساعد على الحد من أثر انخفاض إنتاج الشركة في مصر، والذي تراجع بنسبة 8% إلى 30,300 برميل نفط مكافئ يومياً نتيجة للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول.

وأشارت إلى أن "متوسط إنتاج الشركة خلال الربع الأخير من عام 2020 ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 63,600 برميل نفط مكافئ يومياً، وارتفع إنتاج الشركة في إقليم كوردستان العراق بنسبة 9% وبمعدل 33,250 برميل نفط مكافئ يومياً خلال الفترة ذاتها، وذلك عقب إتمام مشروع التوسعة في محطة “خورمور” لمعالجة الغاز".

واوضحت الشركة انها "واصلت عملياتها التشغيلية في إقليم كوردستان العراق ومصر دونما انقطاع ولم تتأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19ـ منوهة إلى أن "استئناف أعمال التوسعة في الإقليم التزام الأطراف المشاركة كافة في المشروع التزاماً تاماً بتنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن مع المحافظة على أعلى درجات الأمن والسلامة.

واكدت ان "إئتلاف بيرل بتروليوم لا يزال منصباً على الانتهاء من إنشاء أول خطوط معالجة الغاز وبطاقة إنتاجية تبلغ 250 مليون قدم مكعب يومياً خلال الربع الأول من العام 2023، كما ينظر الإئتلاف حالياً في الخيارات المتاحة لتقليص الجدول الزمني لإتمام هذا المشروع، كاشفة أنه "في عام 2021، ستقوم الشركة بالإعداد لحفر ما يصل إلى خمسة آبار تطويرية في الإقليم، والتي من المقرر البدء فيها خلال العام القادم".

وتمتلك دانة غاز أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإقليم كوردستان العراق بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.