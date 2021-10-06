"دانة غاز" تتسلم 131 مليون دولار من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت شركة "دانة غاز"، أن إجمالي المبالغ النقدية التي تسلمتها في مصر وإقليم كردستان العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 256 مليون دولار (938 مليون درهم) ما يمثل زيادة بنسبة 102% على أساس سنوي مقارنة بـ 127 مليون دولار (466 مليون درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك حصة نسبتها 35% من شركة بيرل بتروليوم (بيرل)، في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كوردستان العراق بنسبة 77% إلى 131 مليون دولار (480 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة بـ 74 مليون دولار (271 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي مصر، استلمت دانة غاز125 مليون دولار (458 مليون درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 136% مقارنة بـ 53 مليون دولار (195 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «سعداء بتحسن مستوى تحصيل الدفعات النقدية خلال العام الجاري بدعم من الانتعاش القوي في أسعار النفط. وتمنحنا استمرارية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة الثقة للمضي قدمًا في خططنا التوسعية في إقليم كردستان العراق ومصر.

ويعد مشروع خورمور 250 المرحلة الأولى من مشروع توسعة يضم بناء خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يوميًا في منشأة بيرل بتروليوم في خورمور، وسيعمل ذلك على رفع إجمالي إنتاج الغاز من المشروع ليقارب الـمليار قدم مكعب يومياً. وكانت بيرل بتروليوم قد وقعت مؤخراً اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية الدولية، للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كوردستان العراق حيث تسير الأعمال الإنشائية حسب الجدول المحدد لإكمال المشروع بحلول أبريل 2023.