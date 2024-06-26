توقف "دانة غاز" يسبب نقصاً كبيراً في كهرباء كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن شركة "دانة غاز" علّقت صادرات الغاز من حقل كورمور، ماتسبب بنقص في امدادات الطاقة بالاقليم.

وبينت، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تعليق الغاز كان اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً، بسبب مشكلة فنية، موضحة أن هذا التوقف تسبب في نقص قدره 2000 ميغاواط في محطات توليد الكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية ومركز التحكم والسيطرة في الكهرباء في إقليم كوردستان لحل المشكلة وإعادة إمداد الطاقة إلى وضعه الطبيعي.

وفي السياق، أعلنت كهرباء السليمانية، عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل عام بسبب توقف إمدادات الغاز من قبل شركة دانة غاز.

وأوضح مدير التحكم بالكهرباء في السليمانية المهندس غالب معروف، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن توقف الإمدادات وقع في الساعة التاسعة من صباح اليوم لأسباب مجهولة نتيجة انخفاض ضغط الغاز، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء وتعذر تنفيذ برنامج توزيع الكهرباء.

وأشار معروف إلى أنه تم إيقاف معظم المغذيات، بما في ذلك قاعات الامتحانات، لحين حل المشكلة وعودة إنتاج الكهرباء إلى وضعه الطبيعي.