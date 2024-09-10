دانة غاز: "بيرل بيتروليوم" تقاضي مقاول "حقل كورمور" ومطالباته بإعادة التكاليف

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز اليوم الثلاثاء، أن شركة بيرل بيتروليوم المحدودة قد باشرت إجراءات التحكيم ضد شركة إنيرفلكس مقاول الهندسة والمشتريات والبناء الخاص بمشروع زيادة إنتاج الغاز كورمور 250.

وكانت شركة بيرل قد أصدرت في آب/أغسطس الماضي إشعارا رسميا بإنهاء العلاقات التعاقدية مع شركة إنيرفلكس، نتيجة لضعف أدائها المتعلق بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها.

ووفقا لبيان الشركة، والذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، دخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر الحالي، وبناء عليه بدأت شركة بيرل إجراءات التحكيم وفقا للعقد المبرم بهدف استرداد التكاليف والمطالبة بالأضرار الناشئة عن ضعف أداء شركة إنيرفلكس.

وأكدت شركة بيرل بيتروليوم -التحالف الذي تقوده شركة نفط الهلال ودانة غاز- التزامها بضمان إتمام المشروع بنجاح وحماية مصالح أصحاب العلاقة ومصالح شعب إقليم كوردستان العراق.

وأكدت دانة غاز قيامها باطلاع السوق على تاريخ الانتهاء المتوقع الجديد للمشروع، حيث تعمل مع شركائها في بيرل بتروليوم لوضع المشروع في المسار الصحيح.