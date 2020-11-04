إدانة شعبية لـ"اعتداء" العمال الكوردستاني على الإقليم.. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي قلعة دزة التابعة لمحافظة السليمانية، يوم الأربعاء، استنكاراً لهجوم شنه عناصر حزب العمال الكوردستاني على قوة من البيشمركة في اقليم كوردستان.

وأعلن مسؤول محلي في وقت سابق من اليوم، أن مقاتلي حزب العمال الكوردستاني استهدفوا عناصر قوات البيشمركة اثناء أداء واجبها في ناحية جمانكي جنوب قضاء العمادية، شمالي محافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أهالي قضاء قلعة دزة خرجوا، مساء اليوم، إلى شوارع القضاء لاستنكار هجوم شنه عناصر حزب العمال على قوات البيشمركة.

وأضاف المراسل، أن المتظاهرين رفعوا لافتات تندد بالهجوم والاعتداء على مؤسسات الإقليم الشرعية، وتشجب الاقتتال بين الاخوة.

وسقط ضحية على الأقل، فيما أصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة بهجوم صاروخي شنه عناصر الحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وأكدت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، اليوم الأربعاء، ان برلمان الإقليم "يحرم" و"يجرم"، أي اقتتال داخلي بين الاخوة في كوردستان ويعده جريمة ضد المصالح العليا لشعب وأرض كوردستان.

وأدانت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بشدة هجوم حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في ناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، عادةً إياه "اعتداءً" على الإقليم، ومؤسساته الشرعية.