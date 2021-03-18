إدانة استخدام العنف ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية

شفق نيوز/ ادانت الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الانسان في اقليم كوردستان، يوم الخميس، استخدام القوات الامنية العنف واطلاق النار ضد الطلبة المتظاهرين في السليمانية، مطالبة الجهات المعنية الاستجابة لمطالبهم.

وجاء في بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، انه "اثناء التظاهرات التي قام بها طلبة الثاني عشر الاعدادي في مدينة السليمانية تم اطلق النار عليهم من قبل القوات الامنية من اجل تفريقهم".

وأضاف البيان، "في الوقت الذي تدين الهيأة اطلاق النار وكل انواع العنف، تطالب المتظاهرين، في الوقت نفسه، المطالبة بحقوقهم بطرق واشكال مدنية والابتعاد عن العنف والحاق الاذى بالاملاك والاموال العامة.

كما طالب البيان الجهات المعنية متابعة مطالبات الطلبة المتظاهرين وان تكون المساعي من اجل انجاح العملية الدراسية وان يتم تأمين مستقبل الطلبة.