دانة غاز تعيد تشغيل حقل "كورمور" في كوردستان بشكل تدريجي

شفق نيوز- أربيل

أعلنت شركة دانة غاز، المشغلة لحقل كورمور في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن إعادة تشغيله بشكل تدريجي.

وقالت الشركة في بيان لها: تقرر، بعد تقييم الأوضاع الأمنية وتلقي ضمانات رسمية وواضحة من أعلى المستويات في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، رفع مستوى الإنتاج في حقل غاز كورمۆر بحذر وبشكل تدريجي".

وكانت شركة "دانة غاز" الإماراتية، أعلنت منتصف الشهر الجاري، تعليق عملياتها في مرافق الإنتاج الرئيسية داخل حقل غاز "كورمور" في محافظة السليمانية بشكل مؤقت، إثر تلقيها تهديدات أمنية.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أنها تراقب الأوضاع عن كثب بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الرسمية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، مؤكدة أنها ستستأنف عملياتها فور زوال التهديد الأمني.

وجاءت إجراءات التعليق، بالتزامن مع ما أعلن عنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، عن إحباط سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة المفخخة في سماء مدينة أربيل العاصمة دون تسجيل أية إصابات بشرية.