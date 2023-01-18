دافوس .. مسرور بارزاني يبحث تعزيز الاقتصاد والصحة مع الخصاونة ويتلقى دعوة لزيارة عُمان

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الأردني تعزيز الجوانب الاقتصادية والزراعية وفرص الاقليم في الاستفادة من التجارب الأردنية الناجحة في المجال الصحي، كما بحث مع وزير الاقتصاد العماني تعزيز العلاقات مع سلطنة عُمان خاصة في المجال الزراعي.

وقال رئيس حكومة اقليم كوردستان في بيان أصدره مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز "التقينا في دافوس رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشميّة بشر الخصاونة"، مبينا انه جرى بحث "سبل توطيد أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشميّة".

وتابع البيان أن "رئيس الوزراء الأردني نقل إلينا تحيات ملك المملكة الأردنية الهاشميّة الملك عبد الله، كما أشار إلى أن لإقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني مقاماً ومكانة خاصة لدى جلالة الملك والمملكة الأردنية الهاشميّة".

واعرب رئيس حكومة كوردستان عن "شكره المملكة الأردنية على دعمها لإقليم كوردستان ومساندته، وبالأخص خلال هجوم إرهابيي داعش على إقليم كوردستان"، مبديا "احترامه وتقديره لجهود الملك عبدالله الثاني من أجل استقرار العراق وإقليم كوردستان".

وبيّن رئيس حكومة الإقليم بالقول "ناقشنا في المحور الرئيسي للقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في الزراعة والتجارة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لكوردستان للاستفادة من التجربة الأردنية الناجحة في المجال الصحي".

كما أوضح البيان نقلاً عن رئيس حكومة الإقليم قوله "التقينا في دافوس اليوم وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري، وبحثنا أثناء اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وسلطنة عمان، ولا سيّما في مجال الزراعة، بعد وصول أولى منتجات الرمان الكوردستاني إلى أسواق السلطنة مؤخراً".

وأضاف رئيس حكومة الإقليم "كما تلقينا خلال اللقاء، دعوة رسمية لزيارة سلطنة عمان".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني غادر مطار أربيل الدولي، اول امس الاثنين، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية.

وذكّر بيان مغادرة مسرور بارزاني الى دافوس بأن اللقاءات والاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع عدد من المستثمرين وممثلي الدول الخليجية في منتدى دافوس في دورة 2022، تكللت بنجاح عملية تصدير محصول الرمان الكوردستاني إلى دول خليجية عدة، ولا تزال العملية التصديرية مستمرة.

كذلك أثمرت اجتماعات رئيس الحكومة في الدورة السابقة للمنتدى، وفق ما ذكره البيان، عن الاتفاق لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون مع العديد من الشركات الاستشارية ودول العالم، ولا سيّما المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة للنهوض بمختلف القطاعات الحكومية في إقليم كوردستان، ومنها النظام المصرفي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، والتحول الإلكتروني في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ودوائرها وتنويع الإيرادات.