داعش يهاجم مواقع البيشمركة ويوقع جريحين في قضاء كفري

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، بسقوط جريحين في صفوف قوات البيشمركة مساء يوم السبت جراء هجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وقال مصدر في قوات البيشمركة لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي داعش هاجموا مواقع البيشمركة من محورين في ناحية كولجو التابعة لقضاء كفري.

وأضاف أن عنصرين من قوات البيشمركة أصيبا بجروح جراء الهجوم.

واوضح المصدر ان المواجهات لا تزال متواصل (حتى لحظة إعداد الخبر) عند مواقع البيشمركة في "تبي تلان" في حدود ناحية كولجو، مبينا ان قوات البيشمركة تتصدى لمسلحي التنظيم من داخل مواقعها.

وأشار إلى أن تعزيزات عسكرية من قوات البيشمركة توجهت إلى موقع الهجوم.