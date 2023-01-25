داعش يساوم مُختطفي كرميان.. مبالغ كبيرة وهواجس موت ترعب الأهالي

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في إدارة منطقة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن مساومات "مرعبة" يمارسها تنظيم داعش حيال راعيين اختطفهما من أطراف قضاء كلار الأسبوع الماضي.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "عناصر داعش طالبت ذوي اثنين من رعاة الأغنام المُختطفين من قرية القلعة التابعة لناحية نوجول في أطراف قضاء كفري بدفع مبالغ مالية طائلة مقابل إطلاق سراح أبنائهم".

وأشار إلى أن "عناصر التنظيم، طالبت بدفع 150 ألف دولار عن كل مخطوف وأنباء أخرى نوهت إلى المطالبة بأكثر من هذا المبلغ، ما أثار الرعب والهلع في نفوس ذوي المُختطفين وعائلاتهم".

وأضاف، أن "عناصر التنظيم تمارس مساومات الموت وتهدد بإعدام المُختطفين في حال رفض دفع الفدية المالية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية تواصل التحري والتعقب لتحرير المختطفين وإطلاق سراحهم".

وشهدت مناطق أطراف كفري، خلال الفترات الماضية، اختطاف مزارعين ورعاة أغنام، بسبب مساعي داعش للحصول على الفدية والأموال، بعد تضييق وتحييد مصادر تمويله من قبل القوات الاتحادية والبيشمركة.