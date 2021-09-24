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داعش يتبنى هجوماً مسلحاً في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-24T07:15:17+0000
داعش يتبنى هجوماً مسلحاً في كرميان

شفق نيوز/ أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن سقوط شخصين ضحايا على طريق كلار – كفري في إدارة كرميان.

وبحسب بيان نشرته تدوينات مقربة من التنظيم، وقال التنظيم في بيان نشره عن مواقع وصفحات تابعة له، إن مسلحيه نفذوا مساء 21 من الشهر الجاري هجوماً على طريق كلار – كفري، ما أسفر عن مقتل شخصين إلى جانب إصابة عدد آخر بجروح.

وكان مسلحو داعش قد نصبوا سيطرة وهمية على طريق كلار – كفري وقاموا بإيقاف المواطنين والتفتيش على هوياتهم، ثم قتلوا (جيگر خليفة) و(يوسف إحسان) وهما كورديان. وجرحوا عدداً آخر

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