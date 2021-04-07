دار الثقافة والنشر الكوردية تؤبن المفكر والمؤرخ الكوردي كمال مظهر

شفق نيوز/ أقامت دار الثقافة والنشر الكوردية، يوم الأربعاء، أصبوحة ثقافية بعنوان (وقفة في رحاب المفكر الكوردي الكبير كمال مظهر).

وضيفت دار الثقافة، شخصيات ثقافية وأكاديمية في قاعة شيركو بيكه س.

وأكد المتحدثون أن الراحل كرس حياته لخدمة شعبه مقدماً الكثير من علمه بغية إظهار الجانب الخفي من تاريخ كوردستان.

وكان للراحل كمال مظهر، حضورا فاعلا في الساحة الثقافية العراقية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، فهو أستاذ جامعي ومؤرخ وباحث من الطراز الأول.

يُذكر أن المؤرخ والمفكر الكوردي الكبير الراحل الدكتور كمال مظهر أحمد، كان قد توفي يوم الثلاثاء 16 آذار 2021، في أحد مشافي مدينة بون الألمانية، عن عمرٍ ناهز 84 عاماً ، ليخسر الوسط الثقافي والعلمي الكوردي والعربي والعالمي على حد سواء، احد أبرز قاماته الذين قدموا خدمات جليلة للتاريخ والثقافة والمعرفة الانسانية.