إدارة مهرجان كلاويز: أسباب سياسية ومالية وراء عدم دعم النسخة السادسة والعشرين (صور)

شفق نيوز/ شارك أكثر من 600 نتاج أدبي اليوم الخميس في مهرجان كلاويز الثقافي بنسخته السادسة والعشرين وسط توقف الدعم عنه لأسباب مالية واخرى سياسية.

وقالت الدكتور ابتسام اسماعيل مديرة مركز كلاويز الأدبي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "625 نتاجا أدبياً تتنافس في مهرجان كلاويز الثقافي بنسخته السادسة والعشرين هذا العام للحصول على المركز الأول والثاني والثالث بعد تقييم الأعمال من قبل لجان مختصة".

واضافت ان "هذا العام اقتصر حضور الضيوف من داخل الاقليم فقط بسبب الازمة المالية التي يمر بها المهرجان بعد 26 عام من العطاء وعدم التوقف".

وعن أسباب عدم تمويل المهرجان أكدت مديرة مركز كلاويز؛ أن "عدم تمويل المهرجان تعود لأسباب متعلقة بالازمة المالية الحالية واخرى سياسية منذ عام ونصف العام تم ايقاف الدعم لمركز كلاويز الثقافي"، مشيرة الى ان "مؤسسة كوردسات تعهدت منذ ثلاثة أشهر برعاية المهرجان وقد عقدنا اجتماعات مشتركة وكانوا متلهفين لذلك الأمر لكن تفاجئنا قبل يوم او يومين من المهرجان بتراجعهم عن قرار الدعم".