إدارة معبر فيشخابور توافق على مهلة 24 ساعة لتجار المواشي قبل الإغلاق

شفق نيوز/ منحت إدارة معبر فيشخابور بإقليم كوردستان مهلة 24 ساعة لتجار المواشي بعبور مواشيهم المبيتة في معبر سيمالكا الحدودي.

إقليم كوردستان يوقف استيراد المواشي من مناطق الإدارة الذاتية

وقال هفال خليل مدير الجمارك في معبر سيمالكا بشمال وشرق سوريا لوكالة شفق نيوز، إن إدارة معبر فيشخابور بإقليم كوردستان وافقت على منح مهلة 24 ساعة للمواشي المبيتة في معبر سيمالكا والبالغ عددها ما يزيد عن 5000 رأس.

وكانت إدارة معبر فيشخابور أصدرت قرارا اليوم 14 شباط منعت بموجبه دخول المواشي إلى الإقليم من معبر سيمالكا الحدودي دون توضيح الأسباب.