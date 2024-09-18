إدارة معبر برويزخان تنفي دخول أي شحنات طماطم لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفت إدارة معبر برويزخان في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، دخول أي شحنات من محصول الطماطم إلى الإقليم من المعبر، مؤكدةً التزامها الكامل بتوجيهات وزارة الزراعة.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الأيام الأخيرة تم تداول شائعات عن دخول شحنات طماطم من معبر برويزخان إلى إقليم كوردستان، ونحن في إدارة المعبر نؤكد رفضنا القاطع لهذه الادعاءات وننفي صحتها تماماً".

وأكدت "نحن ملتزمون بشكل صارم بتوجيهات وزارة الزراعة، والتي بموجبها لم يُسمح بدخول شحنات الطماطم إلى إقليم كوردستان".

وكانت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي، عن اتخاذ المجلس الاقتصادي الوزاري العراقي الاتحادي قراراً مهماً لصالح مزارعي إقليم كوردستان، عقب مناقشات مكثفة جرت في أربيل استجابة لمطالب مزارعي المنطقة، حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة لدعم تسويق منتجاتهم الزراعية، وخاصة الطماطم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه بعد أن كانت المنتجات الزراعية مثل الخيار، الطماطم، البصل، والبطيخ قد مُنحت مدة محددة للاستيراد إلى العراق، مما كان يتعارض مع الموسم الزراعي المحلي، خاصة بسبب تزامنه مع مراسيم عاشوراء، جاء اليوم قرار من المجلس الاقتصادي الوزاري العراقي، بناءً على طلب وزير الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، بيكه‌رد طالباني، لحماية مصالح المزارعين في الإقليم.

وأوضح المجلس أنه سيتم إغلاق جميع المنافذ الحدودية العراقية أمام استيراد الطماطم من الخارج، مما يتيح لمزارعي إقليم كردستان فرصة ذهبية لتسويق منتجاتهم المحلية داخل الأسواق العراقية.

ومعبر برويزخان يُعد أحد المعابر الحدودية المهمة بين العراق وإيران، ويشكل بوابة رئيسية للتبادل التجاري بين إقليم كوردستان والعالم، وخلال السنوات الأخيرة، واجهت المعابر الحدودية ضغوطاً مرتبطة بتنظيم تدفق السلع والبضائع، وخاصة الزراعية منها، وذلك للحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات.