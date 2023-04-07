إدارة مطار السليمانية تنفي التعرض ﻷي قصف جوي

شفق نيوز/ نفت ادارة مطار السليمانية يوم الجمعة، تعرض المطار لقصف جوي.

وقال دانا محمد مسؤول اعلام مطار السليمانية الدولي لوكالة شفق نيوز؛ "لم يتم تسجيل اي قصف او تفجير في حدود المطار".

بدوره؛ ذكر الدفاع المدني بمحافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ما حدث عصر اليوم بالقرب من المطار هو حريق صغير لبعض الانقاض تم السيطرة عليها".

وأضاف البيان؛ "بعد اخبارنا بوجود عمود من الدخان توجهت فرقنا لمكان تصاعد الدخان وتم السيطرة على الحريق".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن حدوث قصف من قبل طائرة مسيرة استهدفت مطار السليمانية.