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إدارة كلار تضع عدّة ضوابط لذبح الأضاحي خشية تفشي الحمى النزفية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-05T14:50:38+0000
إدارة كلار تضع عدّة ضوابط لذبح الأضاحي خشية تفشي الحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قائممقامية قضاء كلار في ادارة كرميان، اليوم الثلاثاء، فتح مسلخ لذبح الأضاحي خلال عيد الاضحى وقررت منع ذبحها خارج المسالخ خوفا من تفشي الحمى النزفية، فيما وضعت تسعيرة لجزر الحيوانات.

وقالت ادارة كلار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "أوعزت للجهات ذات العلاقة بافتتاح مسلخ كلار قبل ثلاثة أيام من عيد الأضحى وتوفير ثلاث عربات مبردة (براد) من قبل مستأجري المسلخ لإيصال لحوم الحيوانات إلى المسالخ في المدينة".

واضافت انه"، مسلخ كلار سيفتح أبوابه في جميع ايام العيد من (6) صباحا الى (6) مساء بحضور طبيب بيطري من أجل ذبح الأضاحي للمواطنين".

وقررت ادارة القضاء، "منع ذبح الحيوانات في شوارع المدينة".

وخرج الاجتماع وفقاً للبيان بـ"بتسعيرة موحدة تخص ذبح الأضاحي في العيد وهي (ذبح + تنظيف + طحن) للحيوانات الصغيرة (8000) ثمانية آلاف دينار وللحيوانات الكبيرة (50،000) خمسون ألف دينار".

وتابع البيان، ان "اللجنة البيطرية التابعة لادارة كلار والفرق البيطرية واللجان المشتركة بالتنسيق مع الشرطة المحلية ستقوم بمنع بيع اللحوم غير المغلفة والأضاحي في شوارع المدينة".

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