إدارة كرميان تطلق حملة لمساعدة متضرري فيضانات أربيل

شفق نيوز/ أطلقت إدارة گرميان في إقليم كوردستان يوم الأربعاء حملة لجمع المساعدات والتبرعات للمتضررين من الفيضانات في أربيل العاصمة، وذلك بالتعاون مع رجال دين ووجهاء.

وقالت إدارة گرميان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بدافع الشعور بمسؤولية إخوتنا في أربيل ودعما للجهود الرامية لتعويض ضحايا الفيضانات قمنا بإعلان هذه الحملة في مدينة كلار".

واضاف البيان ان "الحملة بإشراف جلال شيخ نوري المشرف على إدارة گرميان وبمساعدة عدد كبير من رجال الدين ووجهاء گرميان".

وتتضمن الحملة جمع المساعدات العينية من الأدوات المنزلية و الأغذية الجافة فضلا عن جميع المبالغ المالية والأدوية الضرورية.

وتستمر الحملة لغاية ٢٧ من الشهر الجاري.

وكانت سيول جارفة قد اجتاحت عدة أحياء من مدينة أربيل يوم الخميس الماضي جراء الأمطار الغزيرة، وتسببت بمصرع ١٠ أشخاص وفقدان اثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرتها السلطات المحلية بنحو ٢١ مليار دينار.