إدارة كرميان ترفض تحويل "قره تبة" لقضاء: مساس بحدود كوردستان

شفق نيوز – ديالى

أعلنت إدارة كرميان، يوم الإثنين، رفضها لمشروع الحكومة الاتحادية القاضي بتحويل ناحية قره تبة إلى قضاء وضم ناحية كوكس إليها، معتبرة أن المشروع "سياسي وغير دستوري"، ويشكّل مساسًا مباشرًا بالحدود الإدارية لإقليم كوردستان.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ناحية كوكس هي جزء من إقليم كوردستان، وقد أُلحقت به رسميًا بعد عام 2003 ضمن الإجراءات الإدارية التي اتخذتها حكومة الإقليم، وأي محاولة لسلخها عن إدارة كرميان تُعد تجاوزًا قانونيًا مرفوضًا".

وأكد البيان أن "أهالي ناحية كوكس – بمختلف مكوناتهم – يرفضون بشكل قاطع ضمهم إلى قضاء جديد خارج إدارة كرميان، وشددوا على تمسكهم بانتمائهم الإداري والسياسي للإقليم، ورفض أي تغيير يُفرض دون العودة لإرادة السكان المحليين".

وأشار البيان إلى أن "إدارة كرميان ستتخذ كافة السبل القانونية والسياسية لإيقاف هذا المشروع، والحفاظ على الوضع الإداري الحالي لناحية كوكس ضمن حدود إدارة كرميان".

وكان عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، عد في وقت سابق، محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية "قره تبه" إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.

وقال يارويس في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذه المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تمنع التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية لحين تطبيق المادة بشكل كامل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف القرار.

ولفت إلى أن استمرار هذا القرار يعكس سياسة التعريب والترحيل التي كانت تمارسها حكومات سابقة، مؤكداً أن تنفيذ المادة 140 واجب دستوري يجب احترامه وعدم انتهاكه.

وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.

وبحسب بيان الوزارة، فقد أدرج "قضاء قره تبه" المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).