إدارة كرميان تتخذ خطوات لمواجهة الجفاف

شفق نيوز/ اعلن المشرف على ادارة كرميان باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان المنطقة من أكثر المناطق التي ستتأثر بالجفاف الذي حل بالمنطقة هذا العام، لافتا الى وجود مشاريع لمواجهة هذه الحالة التي تعيشها المنطقة بسبب قلة سقوط الامطار خلال الموسم الشتوي الفائت.

وجاء في بيان للادارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان المشرف على ادارة كرميان جلال نوري اعلن خلال اجتماع بشأن الجفاف ان خطوات مواجهة الجفاف تتركز على توفير الماء الصالح للشرب والمياه للمواشي والاغنام والبساتين والحيوانات البرية، مبينا انه من اجل هذا الهدف ستتخذ الادارة الاجراءات وفقا للقوانين والتعليمات.

واشار جلال نوري الى انه تقرر العمل على توفير الماء للحيوانات البرية وتنظيف الجداول ومصادر المياه ومنع زراعة المنتوجات الزراعية التي تحتاج الى كميات كبيرة من الماء مثل الارز وكذلك تحديد تربية الاسماك وتوفير الماء للغابات الاصطناعية في كرميان.

وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان قد قرر توفير ميزانية خاصة لمواجهة الجفاف في الاقليم ولا سيما في كرميان.

من جهته اشرف نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني امس على اجتماع خاص بمناقشة ظاهرة الجفاف، اكد فيه انه سيتم تأمين ميزانية خاصة لمواجهة الجفاف.