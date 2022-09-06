إدارة سوران تعلق على "القصف المجهول" وتتعهد باستكمال مشاريعها قبل حلول الشتاء

شفق نيوز/ اعلن المشرف على ادارة سوران المستقلة ضمن اقليم كوردستان هلكورد شيخ نجيب، اليوم الثلاثاء، استكمال أكثر من 50% من مختلف المشاريع الخدمية في حدود الإدارة، لافتا الى ان الانتهاء من إنجازها قبل حلول فصل الشتاء.

وقال شيخ نجيب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني هو الداعم الرئيسي لعملية الاعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية في ادارة سوران المستقلة"، مشيرا الى ان "الادارة تنفذ أعمالها بإشراف رئيس الحكومة".

واضاف ان "ادارة سوران تراقب عن كثب وتشرف على جميع المشاريع وهي مشاريع خدمية أساسية وهي حق شرعي للاهالي"، مشيرا الى ان "معظم المشاريع التي تنفذها إدارة سوران ستستكمل قبل حلول فصل الشتاء المقبل".

ولفت شيخ نجيب إلى أن "المشاريع تشمل جميع القطاعات الخدمية من ماء وكهرباء والطرق والصحة والتربية وغيرها، مضيفا أن ادارة سوران سباقة في توزيع الميزانية لتنفيذ المشاريع في القرى والمدن والنواحي في حدود ادارة سوران".

واشار الشيخ نجيب إلى أن "الإدارة استطاعت لحد الان ان تدخل 50% من المشاريع في حيز التنفيذ ، مضيفاً أن "الإدارة ستعلن في الأسبوع المقبل عن المشاريع التي خصصت لها مليار دينار بشكل رسمي".

ونوه الى ان "ادارته استطاعت ايصال مطالب المواطنين في ادارة سوران الى الجهات المعنية وأنها تعمل على متابعتها وتنفيذها"، لافتا الى ان "المشاريع في ادارة سوران تنفذ وفقا للمواصفات العالية وبالسرعة القياسية".

وحذر الشيخ نجيب، اي مقاول لم يتم مشروعه بشكل تام ومن دون مشكلات فإنه "لن يمنح مشاريع اخرى"، مبينا انه "لن يعرض ادارته للخجل أمام الاهالي ولن يغطي على اي احتمال بوجود أي تقصير في تنفيذ المشاريع وأنه يقوم بتفقد المشاريع بشكل يومي".

وأشار الشيخ نجيب الى أن "حادثة ليلة امس في قرية تاراوه أصابت الناس بالخوف والقلق"، لافتا إلى أن "جميع الأهالي بخير وان القوات الامنية تواصل التحقيقات".

واضاف ان "هذه الحادثة ليست بجديدة وتقوم دول الجوار يوميا بتنفيذ الهجمات الجوية على المسلحين من المعارضين لدول الجوار"، مطالبا المسلحين بـ"ايلاء الاهمية لحياة المواطنين والابتعاد عن القرى والأرياف".

واعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان يوم امس الاثنين، ان طائرة مسيرة مجهولة هي من نفذت القصف على قضاء سوران بمحافظة أربيل.

وذكر بيان لمكافحة إرهاب إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن طائرة مسيرة استهدفت مفرزة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة دولي باليسان.

واضاف البيان؛ ان طائرة مجهولة المصدر قامت في الساعة 20:10 مساء اليوم الاثنين بقصف مفرزة لحزب العمال عبرت حدود ادارة رابرين ودخلت الى المنطقة.