إدارة سد دوكان: ارتفاع مناسيب المياه خلال 10 أيام وننتظر امطار الربيع

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد دوكان، اليوم السبت، ارتفاع منسوب المياه في السد بمقدار (1.5) متر خلال الأيام العشرة الماضية بسبب الأمطار الغزيرة، مبينة أن المياه ما زالت دون مستواها مقارنة بالعامين الماضيين.

وقال مدير سد دوكان، كوجر جمال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "خلال الايام العشرة الماضية، هطلت 100 ملم من الأمطار في قضاء دوكان فيما تجاوزت كميات الأمطار في المناطق الواقعة خلف السد، الـ 200 ملم ، ما أدى الى ارتفاع منسوب المياه في سد دوكان بمقدار (1.5) متر".

وأضاف جمال أن "بحيرة دوكان تحتوي حالياً على 35٪ من المياه، وفي العام الماضي احتوت على 42٪، وفي العام الذي سبقه احتوت على 48٪، ونتوقع ارتفاع منسوب مياه سد دوكان بسبب هطول أمطار الربيع".