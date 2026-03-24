إدارة سد دهوك: 3.2 متر تفصلنا عن الامتلاء الكامل (صور)

شفق نيوز- دهوك

كشفت إدارة سد دهوك، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة السد، مبيّنة أن السد يحتاج إلى نحو 3 أمتار و20 سنتيمتراً إضافية للوصول إلى مستوى الامتلاء الكامل.

وقال مدير السد، فرهاد محمد طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "موجة الأمطار الأخيرة أسهمت بشكل واضح في رفع منسوب المياه في البحيرة"، مشيراً إلى تسجيل واردات مائية جيدة خلال الفترة الحالية.

وأوضح طاهر، أن "كمية المياه التي وصلت إلى السد منذ بداية العام الحالي تجاوزت 16 مليون متر مكعب"، مضيفاً أن "منسوب المياه ارتفع بأكثر من 7 أمتار و20 سنتيمتراً حتى الآن".

كما بلغت كمية الأمطار التي هطلت على منطقة السد خلال اليومين الماضيين نحو 595 ملم وفق البيانات المسجّلة وهو ما انعكس إيجابياً على خزين المياه، وفقاً لمدير السد.

ورجّح طاهر، ازدياد حجم الواردات المائية إلى السد، مع استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة خصوصاً يوم الخميس، مؤكداً أنه "في حال استمرت هذه الوتيرة فمن المتوقّع أن تمتلىء بحيرة السد".

وأشار، إلى أن "السد يحتاج إلى نحو 3 أمتار و20 سنتيمتراً إضافية للوصول إلى مستوى الامتلاء الكامل"، لافتاً إلى أن ذلك "يتطلب تدفق ما بين 7 إلى 8 ملايين متر مكعب من المياه لبلوغ السعة الطبيعية البالغة 52 مليون متر مكعب".

وكانت مناطق عدة في مدن إقليم كوردستان، ومدن عراقية أخرى قد شهدت تساقط أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه والسدود، فضلاً عن اجتياح السيول لمناطق متفرقة من هذه المدن.

وحذّرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، أول أمس الأحد، من موجة أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة من البلاد خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي.