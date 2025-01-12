إدارة سد دهوك: الحديث عن تأثير قلة الأمطار على الخزين المائي سابق لأوانه

شفق نيوز/ أكد مدير سد دهوك، فرهاد محمد طاهر، يوم الأحد، أن الحديث عن تأثير قلة الأمطار على خزين بحيرة السد ما زال سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن المعطيات الحالية "غير كافية".

وقال طاهر لوكالة شفق نيوز، إن "تأثر بحيرة سد دهوك نتيجة قلة تساقط الأمطار هذا العام مقارنة بالعام الماضي/ ما يزال سابقاً لأوانه، والمعطيات الحالية غير كافية لإصدار تقييم نهائي".

وأضاف أن "كمية الأمطار التي هطلت في المنطقة حتى الآن بلغت 35ملم وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تساقطاً غزيراً للأمطار حيث وصلت الكمية إلى 291ملم".

وأعرب طاهر عن تفاؤله بأن تشهد المنطقة مزيداً من الأمطار خلال بقية الموسم الحالي مما قد يحسن الوضع المائي.

وأشار إلى أن "نسبة تخزين المياه في سد دهوك حالياً تعادل ضعفي الكمية التي كانت مخزنة في مثل هذا الوقت من العام الماضي"، مبيناً أن "موسم تخزين المياه في السد يبدأ عادة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر ويستمر حتى شهر حزيران/ يونيو، مما يتيح فرصة إضافية لتعويض النقص في المياه في حال استمرت الأمطار بالهطول خلال الفترة المقبلة".

وفي إطار إستراتيجيات حكومة إقليم كوردستان لتحسين الموارد المائية، كشف طاهر عن خطة لإنشاء أكبر سد في محافظة دهوك والذي من المقرر أن يُقام في منطقة باكرمان التابعة لقضاء عقرة شمال شرقي المحافظة.

وأكد أن "المشروع يأتي ضمن رؤية إستراتيجية تسعى لتعزيز الأمن المائي في الإقليم وتأمين موارد مائية مستدامة للمنطقة".