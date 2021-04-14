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إدارة سد دربنديخان تخفّض نسبة الإطلاقات المائية إلى النصف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T06:02:56+0000
إدارة سد دربنديخان تخفّض نسبة الإطلاقات المائية إلى النصف

شفق نيوز/ قررت إدارة سد دربنديخان في إقليم كوردستان، تخفيض نسبة الإطلاقات مالية عن العام الماضي إلى مستوى النصف لمواجهة الجفاف وشح المياه الذي تواجهه بعض مناطق الإقليم جراء قلة تساقط الأمطار هذا العام.

وقال مدير السد رحمن خاني في مؤتمر صحفي، إن خطة الإطلاقات المائية للسد ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مردفا بالقول إن الإطلاقات المائية ستصل إلى نسبة النصف عن العام الماضي.

وأكد حصول انخفاض كبير في معدلات المياه بسبب التغير المناخي والطبيعي إضافة إلى ما تهدره المصانع العاملة على ضفاف نهر سيروان.

ووفقا لخاني فإنه هذا العام تم التأكيد على أن تقتصر الإطلاقات المائية لتأمين مياه الشرب، والحيلولة دون هلاك البساتين، والغابات.

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